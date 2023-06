Het doel voor Jérémy Doku? Vanaf nu elke keer spelen zoals op het EK tegen Italië

Boem! Jérémy Doku (21) arriveerde in Tubeke in hoogvorm. Dus wil hij bij de Rode Duivels eindelijk meer laten zien dan af en toe een flits. “Ik ben er klaar voor.”

Wie op YouTube ‘Jérémy Doku’ intikt in de zoekbalk, ziet als derde filmpje de video: ‘Jérémy Doku can’t be STOPPED in 2023’. Er valt wat voor te zeggen. De laatste maanden alleen al maakte de vleugelspeler zes doelpunten bij Rennes, iets wat hem de jaren voordien niet eens in een volledig seizoen gelukt was. Maar zo mogelijk een belangrijkere statistiek: Doku miste sinds begin november nog maar twee matchen door een blessure, uitgerekend in aanloop naar de vorige interlands tegen Zweden en Duitsland. De broosheid lijkt dus grotendeels verdwenen.

No stress

“Ik heb eindelijk een reeks wedstrijden op een rij kunnen afwerken”, aldus een tevreden Doku. “Dat doet je zelfvertrouwen groeien en de stress afnemen. Ik kon daardoor opnieuw voetballen alsof ik met mijn vrienden in het park aan het spelen was. En dan krijg je de beste Jérémy.”

Elke voetballiefhebber weet: ‘de beste Jérémy’, da’s een héérlijke speler. Herinner u zijn kwartfinale op het EK tegen Italië, toen hij Giovanni Di Lorenzo helemaal tureluurs speelde met tempoveranderingen, ritmeversnellingen en dribbels. Analisten noemden hem toen liefkozend Doku’tje – iedereen hield van de kleine aanvaller. Het leek slechts een formaliteit dat het jeugdproduct van Anderlecht een vaste waarde zou worden bij de nationale ploeg. Althans, dat dachten we met z’n allen. Het frêle lichaam van Doku’tje dacht er anders over: hij kende vele kwaaltjes.

Doku aan het werk bij de Rode Duivels. — © BELGA

Sinds die bewuste uitschakeling tegen Italië droeg Doku nog maar twee keer het shirt van de Rode Duivels. In aanloop naar het WK mocht hij invallen tegen Egypte en in Qatar zelf kreeg hij achttien minuten tegen Kroatië, in de hoop de zege over de streep te trekken. “Dat ligt nog steeds op mijn lever”, aldus Doku. “Ik had bijzonder veel zin om mooie dingen te doen op het WK, maar ik speelde er weinig. Ik verwijt Roberto Martinez niks – misschien verwachtte hij meer van mij. Het is trouwens onmogelijk te zeggen of het een verschil had gemaakt als ik vroeger had mogen meedoen…”

Wat Doku dit seizoen bij Rennes deed, lukte hem nog niet bij België: voor een langere periode een onbetwiste titularis zijn. In twaalf duels voor de Rode Duivels maakte hij slechts twee keer de negentig minuten vol. Doku, dat was tot dusver vooral veel flitsen en te weinig stabiliteit, maar nu hij in vorm steekt, is dit het moment om definitief zijn visitekaartje af te geven. Dat beseft hijzelf ook: “Ik voel dat het tijd is om mijn stempel te drukken. Ik zit fantastisch in mijn vel. Bij Rennes ben ik het seizoen goed geëindigd en ik wil die lijn doortrekken.”

Onder Domenico Tedesco moet dat lukken, denkt Doku: “We hebben een goede klik, ik denk dat de bondscoach me graag heeft. Omgekeerd bevalt Tedesco’s manier van spelen me wel. Ik kan in dit systeem zowel links als rechts uit de voeten. (grijnst) Liefst links wel. De keuze is aan de trainer.”

Doku, binnenkort de man van 50 miljoen? — © BELGA

Vijftig miljoen euro

Over keuzes gesproken: Franse media denken dat Doku er straks misschien ook één moet maken. Hij wordt genoemd als een van de spelers die deze zomer Frankrijk zou kunnen verlaten voor bijvoorbeeld de Premier League. Rennes, dat in 2020 zelf 27 miljoen euro betaalde aan Anderlecht, zou een prijskaartje van maar liefst 50 miljoen euro op zijn hoofd hebben geplakt. “Een mooi bedrag”, grijnsde Doku. “Ik denk niet dat Rennes het zich beklaagd heeft dat ze mij hebben aangetrokken. Of ik al dan niet blijf, dat weet ik niet. Alles is mogelijk, maar ik ben er nu niet mee bezig.”

Het valt op: Doku is in zijn hoofd sterker, matuurder geworden. “Mentaal heb ik de laatste tijd veel opgestoken. Neem nu de kritiek die ik gekregen heb in de Franse pers (analisten noemden hem begin dit jaar een flop, red.): dat doet me niks, ik probeer het zelfs positief te gebruiken. Het toont aan dat de mensen hoge verwachtingen van mij hebben.”

Bij de Rode Duivels is het niet anders. Onder Tedesco, bij wie zelfs de opwarming een pak serieuzer verloopt dan destijds onder zijn voorganger Martinez, zal een sporadische panna of overstap niet volstaan. Doku zal een héle wedstrijd lang goed moeten zijn, zoals in juli 2021 tegen Italië. Hij denkt dat hij het kan: “Ik ben er klaar voor.”

Doku’tje is terug.