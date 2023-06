Tropisch Graspop op komst: zo hou je je tent koel op een festival

Bij deze zomerse temperaturen is het niet alleen zweten op de festivalweide, maar ook ’s nachts op de camping, zoals op Graspop de komende dagen. Met deze tips hou je het toch fris(ser) in de tent.

Kies het juiste moment van de dag

Zet de tent niet op tijdens het heetste moment van de dag, maar wel pas ’s avonds wanneer het al wat frisser is. Dan zit de warmte er niet onmiddellijk in. Het klinkt simpel, maar het helpt. Toch voor de eerste nacht.

Kies de juiste stof

Net zoals dat voor kleding het geval is, speelt stof ook een rol als het gaat over de temperatuur in de tent. Tenten in nylon of polyester zijn dan misschien wel goedkoper, lichter en zo ook handiger om mee te sleuren naar de festivalcamping, een tent uit katoen ademt nu eenmaal beter.

Een tent uit katoen (rechts) is frisser dan de andere uit nylon of polyester. — © BELGA

Gebruik de binnentent (wanneer het niet regent)

Toch een tent uit polyester of nylon? Dan kun je ervoor kiezen om enkel de binnentent op te zetten. Die is vaak wel van katoen. Er zijn echter twee nadelen: je hebt minder privacy omdat je binnentent toch veel meer inkijk biedt én deze tip werkt enkel als het niet regent. Waterafstotend is zo’n binnentent niet.

Te klein is te warm

Een grotere tent is koeler dan een kleine. Het mag dan wel gezellig – of zo je wil romantisch – zijn om op de festivalcamping met twee dicht bij elkaar samen te hokken in zo’n klein gooitentje, bij warme temperaturen is dat niet het meest frisse idee.

De rand van de camping is de beste plek om wind doorheen de tent te laten blazen — © BELGA

Check van waar de wind komt

Voor de beste ventilatie zet je de tent met de opening in de richting van waar de wind komt. Zo kan die er mooi doorheen blazen. De beste plekjes om wind door je tent te jagen, zijn die aan de rand van de camping.

Zoek schaduw

“Een tent gedraagt zich eigenlijk als een miniserre: zonder voorzorgsmaatregelen zal je tent, nadat die een dag in de zon heeft gestaan, aanvoelen als een oven”, zegt professor Bouwfysica Staf Roels van de KU Leuven. “Probeer daarom een schaduwrijke plaats te vinden, al is dit niet altijd even evident op festivals.” Is er maar een beetje schaduw, kijk dan hoe en wanneer die over je tent valt. Op een festival duik je laat in je tent en slaap je graag wat langer. Een plek waar er ’s morgens lang schaduw is, is voor de festivalcamping mogelijk interessanter dan een plekje waar je in de late namiddag al schaduw hebt. Anders wordt je ’s morgens al uit je tent gestoomd.

Een isolatiedeken reflecteert de zon — © RR

Zorg voor reflectie

Wanneer er geen schaduw is op het terrein, kan een reflecterend zeil wel een oplossing bieden. Zo’n blinkend deken waarin mensen gewikkeld worden om onderkoeling tegen te aan, is ideaal. Voor een paar euro koop je zoiets online. Span dat over je tent én het reflecteert de zon overdag.

Het noodplan

Geen schaduw, reflecterend deken of wind? Dan is er nog plan B: laat je tent overdag gewoon neer. Dat kost telkens een beetje werk, “maar op die manier kan je tent zich niet gedragen als een oven”, laat professor Roels nog weten.