Mathieu van der Poel peigert zich hele dag af in kopgroep en trekt vervolgens nog doodleuk de sprint aan voor Philipsen: “Zo koers ik deze week verder”

Halfweg koers stak Mathieu van der Poel zijn neus voor het eerst aan het venster. Op de kasseien van de Kerkstraat in Bekkevoort trok MVDP fors door. De Nederlander kreeg zijn teamgenoten Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch mee in steun. Een doordacht plan van Alpecin-Deceuninck om de andere teams aan het werk te zetten, ook al moest er nog 89 kilometer gereden worden.

Van der Poel en co trokken zo naar de vroege vluchters. In het peloton moesten heel wat renners daardoor hun jasje uitdoen en diep in hun reserves tasten. “Ik voelde me redelijk goed vandaag”, sprak de Nederlander na afloop. “En we hadden het plan om met de ploeg de koers hard te maken. Vandaar onze versnelling op die kasseizone. De rest moest op die manier aan de bak. Wij trokken uiteindelijk met vijf renners de Wijndries op, de laatste helling van de dag. Daar ging ik nog eens versnellen maar uiteindelijk legde ik de focus daarna op de Gouden Kilometer.”

Eindeloos krachtenarsenaal

Met zijn bonificatieseconden deed MVDP al een goeie zaak voor het klassement. “Het was ook de bedoeling om tot die Gouden Kilometer door te trekken. Toen we wisten dat er een grote groep zat aan te komen met Jasper Philipsen werd hij onze man. Door onze aanvallende manier van koersen hadden de andere sprintersploegen al heel wat werk moeten verrichten.”

Op twee kilometer van de meet zat het avontuur van Van der Poel en zijn medevluchters er uiteindelijk op. De Nederlander reed bijna de hele dag voorop, maar dat belette hem niet om nog de sprint aan te trekken voor Jasper Philipsen om vervolgens zelf nog zesde te worden. Het krachtenarsenaal van de Nederlander lijkt wel eindeloos.

“In de laatste rechte lijn deed Mathieu teken dat hij de lead-out wou doen. Ik vroeg of hij dat nog wel kon. ‘Ja ja’, riep hij”, vertelde Philipsen hierover in het flashinterview.

De beelden van de sprint:

Van der Poel is niet van plan om zijn aanvallende manier van koersen op te bergen. “Ik heb deze inspanningen nodig om echt in topconditie naar de Tour de France af te reizen. Ik reed onlangs nog Dwars door het Hageland op aanvallende wijze en hierdoor voelde ik mij vandaag al iets beter. Ik ga in deze Baloise Belgium Tour verder aanvallend koersen.”