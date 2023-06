Fietser gewond in Beverlo

In de Stalsesteenweg in Beverlo is dinsdagavond rond 19.30 uur een fietser gewond geraakt bij een ongeval. De fietser stond midden op de weg omdat een bestuurder de weg vroeg en toen hij de sirene van de brandweer hoorde en naar de zijkant snelde kwam hij in aanrijding met een auto. De 55-jarige fietser uit Beverlo raakte gewond.