Drie ongevallen met zwakke weggebruikers in Hasselt

In Hasselt zijn woensdag twee fietsers gebotst op de Luikersteenweg. Bij het ongeval rond 10.15 uur raakten Dario J. (28) en Els R. (48), beiden uit Hasselt, gewond.

Dinsdag rond 23.15 uur is op de Kempische steenweg in Hasselt de 33-jarige Ousmane D. uit Hasselt gewond geraakt bij een aanrijding. De man was met de step en kwam in botsing met een lichte vrachtauto.

Op dinsdagnamiddag rond 15.30 uur zijn een fietser en een voetganger in aanrijding gekomen op het Stationsplein in Hasselt. De fietser kwam hierdoor terecht tegen een bus van De Lijn. Bij dit ongeval zijn twee gewonden gevallen: Bart D. (52) uit Hasselt en Monique H. (65) uit Aalst.