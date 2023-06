Genkenaar Davide Cavaliere brengt met Scary Tales debuutplaat uit

Genk

Zegt de naam Davide Cavaliere u nog niets? Dan is de kans groot dat daar binnenkort verandering in komt. De 31-jarige Genkenaar timmert al enkele jaren aan de muzikale weg en brengt vrijdag zijn debuutplaat Scary Tales uit . Hij speelde al in covergroepen in eigen land, nadien als muzikant in Las Vegas. Nu is er dus het debuutalbum met 10 eigen nummers die hij in beperkte oplage ook uitbracht in boekvorm met een USB-stick.