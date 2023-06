VOORBESCHOUWING GP CANADA 2023. De race met bekendste muur van het seizoen en de meeste Belgische successen: slaat Max Verstappen ook toe in Noord-Amerika?

Het Formule 1-seizoen 2023 zit er intussen al voor een derde op. Na zeven opeenvolgende overwinningen mikt het oppermachtige Red Bull komend weekend op zege nummer acht. Daarvoor moet het raak schieten in Montréal, Canada: een Grote Prijs die de succesvolle formatie nog maar drie keer kon winnen. Komt er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een einde aan de hegemonie van Max Verstappen en co, of wordt het weer een makkelijke zege?

Over de locatie

De Grote Prijs van Canada staat sinds 1967 op de kalender en wordt intussen al bijna 50 jaar afgewerkt in Montréal, meer bepaald op het artificiële Notre Dame-eiland op de Saint Lawrence-rivier. Het circuit daar draagt de naam van de legendarische Gilles Villeneuve, die in 1982 om het leven kwam in Zolder. En het biedt de rijders een speciale uitdaging.

Het circuit op het Notre Dame-eiland is geen puur stratencircuit, maar heeft er wel trekjes van. Fouten kunnen er snel afgestraft worden, want bij het uitkomen van meerdere bochten op dit circuit staan de muren gevaarlijk dichtbij. Daarbij denken we spontaan aan de beruchte Wall of Champions, bij het uitkomen van de laatste bocht. Hoe die aan zijn naam komt? Vraag het aan oud-wereldkampioenen Michael Schumacher, Damon Hill en Jacques Villeneuve: zij crashten in 1999 alledrie op die plaats uit de race. (Lees verder onder de video)

Ondanks dat het Circuit Gilles Villeneuve het karakter van een stratencircuit heeft, gaat inhalen er al met al nog vlot. Het rechte stuk tussen bocht 10 en de laatste chicane is zo lang dat het zich zeker leent tot inhaalmanoeuvres. Daar mag - uiteraard - ook DRS gebruikt worden, net als op de korte rechte lijn waar de start/finishlijn ligt en het korte rechte stuk tussen bochten 7 en 8.

De weersvoorspelling

In 2011 werd in Canada de langste Formule 1-race ooit gereden (meer dan 4 uur!) met dank aan wisselvallig weer. Zo extreem kan het dit weekend niet worden door de huidige regels, maar mogelijk zullen de weergoden wel hun rol spelen: zowel op vrijdag, zaterdag als zondag worden verspreide regenbuien verwacht.

Het Formule 1-programma (Belgische tijd) Vrijdag 16 juni 19.30 - 20.30 uur: eerste vrije training 23.00 - 0.00 uur: tweede vrije training Zaterdag 17 juni 18.30 - 19.30 uur: derde vrije training 22.00 uur: kwalificatie Zondag 18 juni 20.00 uur: race

Max Verstappen was vorig jaar de beste in Montréal. — © AFP

Onze prognose

Onze Formule 1-watcher Gert Vermersch en verslaggever Sam Varewyck geven net zoals vorig jaar hun verwachte top drie voor elke race. Dit jaar krijgen ze tijdens hun pronostieken het gezelschap van één of twee stemmen uit de PlaySports-podcast The Paddock: ook Dennis Xhaët en racepiloot Sam Dejonghe zullen zich dit seizoen wagen aan een gokje.

Prognose Gert Vermersch 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) Sergio Pérez (Red Bull) 3) Nico Hülkenberg (Haas) Prognose Sam Varewyck 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) Fernando Alonso (Aston Martin) 3) Lewis Hamilton (Mercedes) Prognose The Paddock-stem Dennis Xhaët 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) George Russell (Mercedes) 3) Fernando Alonso (Aston Martin)

Zo liep het vorig jaar

Na een natte kwalificatiesessie mocht Max Verstappen op de pole positie vertrekken voor, zowaar, Fernando Alonso. De wereldkampioen verloor vervolgens geen moment controle over de race en won voor Carlos Sainz Jr. (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes). Zijn titelrivalen kenden een baaldag. Teamgenoot Sergio Pérez haalde de finish niet door een technisch probleem, Charles Leclerc moest door een gridstraf helemaal achteraan starten en werd na een knappe inhaalrace vijfde.

Leuk om weten

Als het op de Formule 1 aankomt, is de Grote Prijs van Canada de race waarin België het meeste succes heeft gekend. 3 van de 11 Belgische GP-zeges in de Formule 1 kwamen in Canada: Jacky Ickx won de race in 1969 en 1970, Thierry Boutsen in 1989. Eveneens opmerkelijk is dat dat op drie verschillende circuits gebeurde: Boutsen won op het Circuit Gilles Villeneuve, terwijl Ickx dat klaarspeelde op de circuits van Mosport Park (1969) en Mont Tremblant (1970).