Het concert van Bruce Springsteen in Landgraaf had volgens de Nederlandse pers te kampen met de ‘Hollandse ziekte’: luid pratende Nederlanders. — © RR

Valt er met Nederlanders geen festivalterrein te bezeilen? Sinds de show van Bruce Springsteen in Landgraaf laait de discussie over de ‘Hollandse ziekte’ ­– te luid pratende Nederlanders tijdens concerten – weer op. Stijn Meuris, Rick de Leeuw en Mario Goossens beamen het fenomeen: “Het is niet meer normaal.”