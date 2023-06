Tweede ronde is eindstation voor Greet Minnen op grastoernooi Rosmalen

Greet Minnen (WTA 120) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA250-toernooi in het Nederlandse Rosmalen. In de tweede ronde verloor de Kempense in drie sets van het Wit-Russische zevende reekshoofd Aliaksandra Sasnovich (WTA 71). Het werd 6-2, 4-6 en 6-3 na 2 uur en 3 minuten.