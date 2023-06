Peter Istas: “Op Belgisch niveau behoren wij tot de top drie. Voor het Europees Jeugdkampioenschap in Polen hebben we vier geselecteerden, voor het Europees Kampioenschap in Brugge en Blankenberge drie.” — © Raymond Lemmens

In augustus vindt in Polen het EJK Lifesaving plaats, het Europees Jeugdkampioenschap voor reddend zwemmen. Een maand later organiseert de Vlaamse Reddingsfederatie in Brugge en Blankenberge het EK Lifesaving in de open categorie. Zeven atleten van de Sint-Truidense Reddingsclub zitten in volle voorbereiding. “Ze liggen als echte profs elke dag in het water”, zegt hoofdcoach Peter Istas.