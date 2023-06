Meerdere meldingen van wangedrag door Nederlandse senaatsvoorzitter: “Autoritair” en “onaangenaam”

Er zijn meerdere meldingen gedaan over wangedrag door de Nederlandse senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn. Dat bevestigt een woordvoerder van de Eerste Kamer, na berichtgeving door de Nederlandse omroep NOS. Enkele medewerkers zouden zich volgens de woordvoerder “onheus bejegend” hebben gevoeld, zonder in te gaan op de aard van de beschuldigingen.

De NOS spreekt van regelmatige uitbranders. Medewerkers van de senaat zouden de stijl van Bruijn “autoritair” en “onaangenaam” noemen. Tegen Kamerleden zou Bruijn zich wel goed gedragen. Volgens de Nederlandse openbare omroep is de senaatsvoorzitter aangesproken door de griffier, de hoogste ambtenaar van de Eerste Kamer. Bruijn zou zijn geschrokken door de aantijgingen, en beterschap beloofd hebben. Het nieuws is extra relevant omdat Bruijn eerder dit jaar heeft gezegd door te willen als voorzitter van de Nederlandse Eerste Kamer. Na de installatie van dinsdag is hij tijdelijke voorzitter van de nieuwe senaat.

Een woordvoerder van de VVD, de partij van Bruijn, was nog niet bereikbaar voor commentaar. Vorig jaar stapte oud-voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib op uit de Nederlandse Kamer na vermeend grensoverschrijdend gedrag. Ook VVD-leider en premier Mark Rutte heeft al meermaals toegegeven weleens erg boos en opvliegend te kunnen worden.