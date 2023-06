Vorig jaar in augustus stond De Stoel aan het kanaal in Dessel. Een ouder koppel uit de buurt was toen een van de laatste winnaars. — © Bart Van Der Moeren

Geen zomer zonder‘De Stoel’. Of dat dachten we toch. Het populaire miniprogramma van VRT1 is de komende weken zelf op vakantie. Na vijftien jaar trouwe dienst blijkt de publiekslieveling in alle stilte geschrapt. De VRT zegt dat er keuzes moesten gemaakt worden.