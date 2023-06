Baloise Belgium Tour opent met de ‘Grote Alpecin-Deceuninck Show’! “Wij proberen van iedere kans een goede oefening te maken”

De openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd volledig gekleurd door Alpecin-Deceuninck. Met nog negentig kilometer voor de boeg vonden de mannen van ploegleider Christoph Roodhooft het welletjes. En na twee uur in de loopgraven had Mathieu van der Poel nog de kracht om in de schaduw van de basiliek van Scherpenheuvel de spurt voor Jasper Philipsen perfect in te leiden. Een mirakel? Verre van! Welkom bij de ‘Grote Alpecin-Deceuninck Show’.