Terugkeren naar Filou Oostende was voor Sam Van Rossom “de mooiste optie”: “Ik kom niet naar hier om uit te bollen”

“Na vijftien jaar in het buitenland was mijn goesting groot om weer in België te basketten. Ik ben trots op wat ik al heb afgelegd. Maar voor mij is het niet gedaan. Ik heb enorm veel ambitie om er nog minstens een jaar aan toe te voegen”, belooft Sam Van Rossom (37, 1m88), de eerste aanwinst van Filou Oostende.

In Valencia beleefde Sam Van Rossom een emotioneel afscheid na tien seizoenen. “Ik ben superdankbaar voor alles wat ik daar mocht meemaken”, zegt de spelverdeler die nu terugkeert naar Oostende, waar hij al van 2005 tot 2008 successen boekte. Hij had geen zin in een stop na een half seizoen met operatie aan de knie en revalidatie. “Dat zou me een wrang gevoel geven. Natuurlijk is het leuker om als actief speler te kunnen eindigen”, verduidelijkt Van Rossom. “Ik ben heel dicht bij het volledig herstel van die knieblessure. Dat mag geen enkel probleem zijn. Ja, ik ben gezond als 37-jarige. Iedereen maakte in zijn carrière wat akkefietjes mee. Blessures links en rechts behoren eenmaal tot de topsport. Ik probeer me zeker nog minstens een jaar vollen bak te verzorgen om altijd op en top op de wedstrijden te staan”, zegt Van Rossom tijdens een samenzijn in het Bierkasteel van naamsponsor Filou te Izegem.

Europees

Natuurlijk waren er nog geïnteresseerde clubs, maar de keuze voor Oostende was duidelijk. “Wanneer ik besliste terug te keren naar België, was Oostende uiteraard mijn eerste optie. Hier is mijn profcarrière gestart. We kwamen relatief gemakkelijk tot een akkoord. Ik ben blij hier terug te zijn. Oostende was en is altijd een ambitieus project. Dat ze ook Europees willen meedoen, is eveneens een belangrijke factor voor mij. Terugkomen naar Oostende lijkt de meest voor de hand liggende optie voor mij, maar het is ook de mooiste optie.”

Coach Gjergja

Dario Gjergja heeft ook een rol in de beslissing van Sam Van Rossom. “In de nationale ploeg werkte ik met coach Gjergja. We kennen mekaar al langer. ’s Zomers werkte ik graag in Oostende. Altijd hadden we een goede relatie. Hij had ook de ervaring met Dusan Djordjevic, dus hij weet hoe om te gaan met een iets ervarener speler die fysiek niet meer top zit, en die speler fris te houden. Dit is een win-winsituatie.”

Ervaring doorgeven

Van Rossom glimlacht op onze vraag naar gelijkenissen en verschillen met icoon Dusan ‘Dukie’ Djordjevic, eveneens een point guard. “Dusan heeft twaalf titels en zeven bekers bij Oostende, ik heb hier twee titels en één beker. Dusan was de voorbije jaren het absolute boegbeeld van de club. Ik maakte iets gelijkaardigs mee in Valencia. Het is een uitzonderlijke situatie dat hij hier zo lang baskette. Ook Petrovic baskette hier heel lang. Mijn gelijkenissen met Dusan? We willen als ervaren spelers onze ervaring doorgeven aan de jonge gasten en de ploeg op die manier helpen. Een vergelijking met Dukie is misschien absurd. Hij heeft twaalf succesvolle jaren bij Oostende achter de rug. Hij heeft meegewerkt aan de dynastie die Oostende gedurende al die jaren heeft opgebouwd. Voor hem heb ik veel respect. Oostende had met Dusan Djordjevic de voorbije jaren een serieuze mentor. Hij controleerde de ploeg en nam de jongeren op sleeptouw. Misschien kan dat het komende jaar ook mijn rol zijn.”

“Oostende was en is altijd een ambitieus project. Terugkomen lijkt de meest voor de hand liggende optie voor mij, maar het is ook de mooiste optie.” Sam Van Rossom, Filou Oostende

Treble

Sam Van Rossom tekende bij Filou Oostende een contract voor één seizoen. “Nog altijd heb ik veel zin om verder te spelen en ambitie om de doelen te bereiken. Sinds drie jaar bekijk ik het jaar per jaar. Op het einde zien we dan wel. Voor alle duidelijkheid: ik kom niet naar hier om uit te bollen. Het competitieve Oostende is een club waar de mensen verwachten dat je wint. Die positieve druk is leuk”, benadrukt Van Rossom. “Oostende heeft ook enorm veel ambitie. Ongetwijfeld wil het de dominantie in België behouden. Het is misschien een mooie uitdaging om eens voor die treble te gaan: Beker van België, landstitel en BNXT-trofee. Het is wel de ultieme motivatie voor die heel moeilijke combinatie. Leiden deed het dit seizoen”, zegt Van Rossom, die eveneens op het sociale wijst. “Valencia was niet heel ver, maar toch is Oostende ook weer thuiskomen bij familie en vrienden.”