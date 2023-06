Peer/Hechtel-Eksel

Meubelgroep Heylen, vijftig jaar lang een begrip in Noord-Limburg, is niet meer. De vijf winkels van de meubelketen, waaronder Meubelen Heylen in Peer en De Prijzenklopper in Hechtel-Eksel, hebben de boeken neergelegd. “Een heel jammere zaak”, zegt oprichter Denis Heylen (79), die de zaak in 2015 overgaf aan zijn zoon.