Tsjetsjeense leider Kadyrov ontkracht eigen berichten over vermiste neef

De neef van Ramzan Kadyrov is toch niet vermist. De Tsjetsjeense leider had eerder zelf om hulp gesmeekt bij Oekraïne omdat hij zijn “lieve broer” Adam Delimakhanov niet kon bereiken, maar in een nieuw bericht op Telegram schreef Kadyrov dat hij daarmee de Oekraïense media wilde misleiden.

Het is een bizar verhaal. In een wanhopig Telegram-bericht richtte Kadyrov zich eerder vandaag rechtstreeks tot de aartsvijand: “Ik kan hem zelf niet bereiken. Ik vraag de Oekraïense inlichtingendiensten om informatie te geven over de exacte locatie van mijn lieve broer en die van de aanvallen. Ik beloof een royale beloning.”

Ook de Tsjetsjeense commandant Apti Alaudinov bevestigde dat Delimkhanov vermist was en dat ze vreesden voor zijn leven. Alaudinov schreef op Telegram dat Kadyrov hem had opgedragen om Delimkhanov “met alle middelen” te vinden. Daarvoor zouden zelfs alle troepen van de Tsjetsjeense privémilitie Akhmat rond het dorp Marjinka in de bezette Oost-Oekraïense regio Donetsk worden teruggetrokken. Roman Venevitin, een andere Russische comandant, beweerde dan weer dat Delimakhanov in kritieke toestand verkeerde en dat zijn locatiegegevens aan Oekraïne waren gelekt door de Russische Wagner-groep.

Maar nu heeft de Tsjetsjeense leider zijn eerdere berichten dus zelf ontkracht. Zijn neef Adam Delimkhanov is niet vermist en niet gewond, schrijft hij op Telegram. Kadyrov voegde eraan toe dat hij de geruchten over Delimkhanovs verdwijning vooral had aangewakkerd om Oekraïense media te misleiden. “Ik wilde iedereen tonen hoe onbetrouwbaar de Oekraïense media is”, klinkt het. Delimkhanov is een vertrouweling van Kadyrov en zetelt ook in het Russische parlement.

De strijders van Kadyrov, bekend om hun wreedheid, worden vooral ingezet in de regio Donetsk, waar momenteel het Oekraïense tegenoffensief voor de bevrijding van bezet gebied plaatsvindt. Russische soldaten hebben daar maanden gevochten om een kleine stad ten westen van Donetsk te veroveren.