Waarom je in Nederland nu overal vlaggen ziet

Het lijkt een traditie die al eeuwenoud is, maar niets is minder waar. Wie er krantenarchieven op naslaat ziet dat pas na de Tweede Wereldoorlog het slagen voor het eindexamen wordt gevierd met het uithangen van de Nederlandse driekleur. In Het Rotterdamsch Parool uit 1958 wordt voor het eerst melding gemaakt van het gebruik van een schooltas. Aan een huis aan de Straatweg had een bewoner een schooltas aan het einde van de vlaggenstok gehangen, als teken van ‘grote opluchting’.

In de jaren zestig neemt het vlaggen bij het slagen pas echt een vlucht, weet Ineke Strouken, oud-directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, tegenwoordig het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geheten. “Het was de tijd dat ook ‘gewone’ mensen gingen doorstuderen aan een universiteit. Daarvoor was studeren nog iets voor de rijkere mensen. Dat je je diploma had gehaald was iets dat de hele buurt mocht weten.”

Signaalfunctie

Dat juist voor een vlag werd gekozen, heeft volgens Strouken te maken met het belang dat in die tijd de buurt waar je woonde nog had. “Met de vlag gaf je aan de rest van de buurt aan dat er iets aan de hand was. Maar aan alleen een vlag had je niet zoveel, want niemand wist dan waarvoor het was. Toen is het gebruik ontstaan om daar ook de schooltas bij te hangen, en later ook de boeken. In die tijd was het ook nog gebruik om bijvoorbeeld een kraamkloppertje aan de buitendeur te hangen bij een vrouw die net bevallen was of een bussel stro neer te leggen bij het huis waar iemand was overleden.”

Wettelijke regels voor het gebruik van de Nederlandse driekleur zijn er in Nederland niet. Er is weliswaar een zogeheten vlagprotocol, waarin regels staan voor het gebruik van de vlag op gebouwen van de overheid, maar voor andere Nederlanders gelden die hooguit als richtlijn. Wettelijk verplicht is er echter niets. Zo mag je, als je dat wil, elke dag van het jaar de vlag uithangen. In de praktijk zie je echter dat de meeste mensen dat doen bij speciale gelegenheden. Tijdens koninklijke verjaardagen bijvoorbeeld, maar ook als je zelf iets te vieren hebt, zoals het halen van een diploma of een rijbewijs.

Schoolvlag

Een trend die de laatste jaren aan een opmars bezig is, is niet het buiten hangen van de Nederlandse vlag, maar een vlag met daarop de naam en het logo van de school. Niet alleen handig als je geen Nederlandse vlag hebt, of een vlaggenstok, maar ook handig als marketinginstrument voor de school. En iedereen ziet ook meteen wat je te vieren hebt. “We hopen ook dat leerlingen de vlag ophangen als teken dat ze zich ook verbonden hebben gevoeld aan hun school”, zo laat een woordvoerder van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg weten. “Een school mag zelf beslissen of ze hun leerlingen zo’n vlag cadeau doen. En je ziet het de laatste jaren eigenlijk door de hele provincie gebeuren.”

Hoe lang je een vlag laat hangen nadat je geslaagd bent, mag iedereen zelf bepalen. Maar tegen de tijd dat de zomervakantie is afgelopen is de kans groot dat iedereen het onderhand wel weet.