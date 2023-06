Evenepoel lost, keert terug en wordt tweede: “Ik heb moeite met die tempowisselingen, dus gebruik ik de Almeida-tactiek”

Aan de rekker op de slotklim, maar Remco Evenepoel sleepte er in de Ronde van Zwitserland wel een tweede plaats uit. Met zestien seconden achterstand op de nieuwe leider Felix Gall blijft hij de eindzege in zicht houden. De koninginnenrit van morgen – drie keer boven de tweeduizend meter – wordt cruciaal: “Maar met de vorm die ik nu heb, moet die rit mij ook het beste liggen.”

Remco Evenepoel lost, Remco Evenepoel keert terug. Op de dubbele slotklim Varenstrasse-Höhenweg had de wereldkampioen zichtbaar geen overschot, maar één dikke minuut achter de ongenaakbare Felix Gall sleepte hij er wel een tweede plaats uit.

“Het was de Almeida-tactiek”, grapte Evenepoel, met een referentie naar zijn oud-ploegmaat Joao Almeida die ook de gewoonte heeft om als ‘diesel’ op eigen tempo te klimmen. “Op dit moment kan ik niet anders. Ik heb moeite met de tempowisselingen. Maar ik weet dat ik wel een hoog tempo kan blijven aanhouden. Een comfortabel pijnlijk tempo (lacht). In de vorm die ik nu heb is overleven de enige juiste tactiek.”

Evenepoel profiteerde van de korte afdaling tussen de twee beklimmingen naar Leukerbad. “Daar kon ik me even herzetten”, zo gaf hij aan. “De laatste tien kilometer van de klim liep het al een pak beter. Een teken dat ik zeker niet slecht ben.” In een groepje met onder meer Mattias Skjelmose en Belgen Cian Uijtdebroeks en Sylvain Moniquet sprintte Evenepoel opvallend makkelijk naar de tweede plaats.

Goede week

Ritwinnaar Gall neemt de leiderstrui over van Skjelmose, waardoor Evenepoel zakt naar de derde plaats. Op amper zestien seconden van Gall blijft hij de eindzege evenwel in het vizier houden, met de tijdrit van 25.7 kilometer komende zondag in het verschiet. “Ik ben in feite bezig aan een goeie week”, aldus Evenepoel. “Ik eindig hier tweede, vierde en vandaag opnieuw tweede. Al zit ik natuurlijk niet op mijn top. Niet zoals in de Giro of Catalonië, waar ik kon spelen met de pedalen.”

Evenepoel won vlot de sprint voor plaats twee. — © Getty Images

Bepalend wordt de koninginnenrit van morgen, met drie cols boven de tweeduizend meter. Evenepoel denkt dat het parcours hem in de kaart speelt: “Het zijn drie lange, hoge beklimmingen. Met de vorm die ik nu heb ligt dat mij het best. Het zal een heel andere koers worden dan de voorbije twee dagen: niet a bloc, maar wel een constant, hoog tempo.”

Het plan is duidelijk: morgen overleven om de eindzege dan in de tijdrit over de streep te trekken: “Als ik snel reken heeft Gall in de openingstijdrit één minuut en tien seconden verloren. Zondag is het dubbel zo lang. Dan spreken we dus over twee minuten en twintig seconden. Maar dan mag ik morgen geen tijd meer verliezen. Liefst neem ik natuurlijk nog wat terug.”

Uijtdebroeks: “Door het melkzuur bijten”

“Het was niet de meest leuke beklimming”, vertelde een alweer sterke Cian Uijtdebroeks. “Het was geen tempoklim, maar het regende de hele tijd aanvallen. Dat was met momenten door het melkzuur bijten. Uiteindelijk kwam ik er wel telkens weer bij. Super leuk natuurlijk.”

“Ik voelde me vandaag zeker niet slecht, al was het eerste uur wel heel zwaar. We reden 46 gemiddeld en ik had het enorm warm. Op de laatste klim kwam ik er uiteindelijk wel goed door’, ging een enthousiaste Uijtdebroeks verder.

De top tien komt zo dichter en dichter voor de jonge Belg van BORA-hansgrohe, die nu achtste staat. “Ik hoop dat het gaat lukken. Morgen (de koninginnenrit, red.) moet ik dan nog wel zien te overleven. Het belooft een uitputtingsslag te worden, wat ik wel graag heb.” (sfj)