Toegezongen door AC Milan-supporters: Italië brengt laatste groet aan Silvio Berlusconi

Bedekt met bloemen in de Italiaanse driekleur, werd om 15.00 uur woensdagmiddag de doodskist van Berlusconi de Milanese Dom binnengedragen. Honderden mensen stonden al van ‘s ochtends buiten te wachten. Wie binnen geen plaats had, kon de staatsbegrafenis volgen op twee schermen op het plein. Rond 16.30 vijf liep de ceremonie ten einde.

Onder de aanwezigen waren premier Giorgia Meloni en haar twee vicepremiers, Matteo Salvini en Antonio Tajani. Ook president Sergio Mattarella en voormalig regeringsleider Mario Draghi brachten een laatste groet. Van de centrumlinkse oppositie waren ook vertegenwoordigers aanwezig.

Zoals verwacht kwamen slechts enkele buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders naar de ceremonie. Onder meer de emir van Qatar sjeik Tamim ben Hamad Al-Thani, de Iraakse president Abdel Latif Rachid en de Hongaarse premier Viktor Orban namen er afscheid van Berlusconi.

Volgens de Italiaanse media koos Berlusconi voor crematie, en wilde hij dat zijn as werd begraven in zijn luxueuze huis in Arcore, vlakbij Milaan.

Voor het eerst ging de begrafenis van een Italiaanse premier ook gepaard met een dag van nationale rouw. Dat is niet naar de zin van alle Italianen. Berlusconi, die op 86-jarige leeftijd overleed aan leukemie, was immers geen onbesproken figuur, en zeker geen nationale held voor de Italiaanse linkerzijde.

