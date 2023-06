Waarom de relatie tussen Motown-queen Diana Ross en ons land wat gevoelig is

Op 17 oktober concerteert Diana Ross (79) in het Sportpaleis. Nog maar haar vierde Belgisch concert in twintig jaar, waarbij haar eerdere passages niet onbesproken waren. De Queen of motown krijgt wereldwijd meer respect voor haar verleden dan voor wat ze vandaag nog voorstelt.

Het was een beetje gênant vorig jaar op Glastonbury, hét grootste Britse festival. Diana Ross stond er de zondagnamiddag geprogrammeerd. Ross gaarde die dag de meeste festivalgangers voor haar podium. Maar tegen het einde van het optreden was de helft alweer weg. Ross was die dag slecht. Op Twitter klaagden fans: “Shaky en vals gezongen” en “geen tempo kunnen houden” en “heelder passages van liedjes gewoon niet gehoord”. De ergste commentaar: “Ross had beter geplaybackt.”

Vorige zomer stond Ross ook op North Sea Jazz in Rotterdam. Bij aanvang bouwde ze wat reserve in: “Ik ga vanavond jazz voor jullie zingen, maar ik weet niet of het goed gaat lukken, want het is zo verschrikkelijk warm.” De commentaren achteraf waren beleefder dan ze eerlijk waren en met zeer

De hoes van Ross’ laatste CD. Voor een vrouw van (toen) 78 ziet ze er ongelooflijk (goed) uit.

veel respect voor haar hoge leeftijd.

Te veel respect

Dat respect voor die hoge leeftijd was in 2021 ook al ingeroepen door recensenten die Ross’ nieuwe Thank you-album, de eerste na vijftien jaar, bespraken. Al was de teneur in de recensies vooral dat producer Jack Antonoff (bekend van onder anderen Taylor Swift en Lana Del Rey) veel te veel respect toonde voor Ross’ status. Hij had veel strenger moeten ingrijpen op Diana’s composities.

Thank you en geen enkele single eruit haalde bij ons een notering in de Ultratop. Op heel haar carrière van zestig jaar haalde Diana Ross bij ons tweemaal de top van de hitparade: A brand new day (1979) en Why do fools fall in love (1981). Baby love (met The Supremes) haalde bij ons 1964 slechts een 13de plaats.

Met die Supremes haalde Diana Ross in 2021 nog eens pijnlijk de actualiteit. Dat jaar is Mary Wilson overleden, een van de drie originele Supremes. In een interview kort voor haar dood haalde ze nog eens fel uit naar Diana Ross, omdat die in 2000 een Supremes-tournee had gedaan zonder Mary Wilson mee te nemen. Diana Ross wilde niet reageren.

(Lees verder onder de foto)

Cindy Birdsong, Mary Wilson en Diana Ross, beter bekend als The Supremes. — © AP

The Supremes staan nog steeds genoteerd als tweede meest succesvolle girlband aller tijden. Op één staan de Spice Girls. Met de Supremes scoorde Diana Ross acht nummer 1-hits in de VS. Als soloartieste deed ze er daar nog eens zes bij. Lange tijd gold Diana Ross als de meest succesvolle vrouwelijk artieste met in totaal meer dan zeventig hits als Ain’t no mountain high enough, Stop! In the name of love, Upside down, I’m coming out, Reach out and touch, Endless love en Baby love.

Verloren van Beyoncé

Maar gaandeweg is Diana Ross haar statuut van leading lady van de zwarte zangeressen verloren. Zeker met de komst van Beyoncé. Dat werd pijnlijk duidelijk in mei 2007, de laatste keer dat Diana Ross in ons land concerteerde. Dat was in Vorst Nationaal. De zaal was toen maar voor de helft uitverkocht; Beyoncé kreeg het Sportpaleis dat weekend wel makkelijk uitverkocht. Recensenten waren streng: “Ross’ recentste cd I love you is haar zoveelste overbodige plaat op rij. Haar zangtalent is al lang niet meer wat het was, maar haar jurken, waar te veel struisvogels zijn voor gepluimd, hebben hun glorie niet verloren.”

Drie jaar eerder had Ross in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal geconcerteerd, kort nadat ze twee dagen in de cel had gezeten voor dronken rijden. Op haar Antwerps concert kwam veel commentaar, voor de zeer dure tickets: 129 euro. Ross was daarmee de tweede duurste artiest van dat jaar. Alleen Charles Aznavour (175 euro) was duurder.

(lees verder onder de foto)

Diana Ross in 2007. — © cjb

Ook het derde laatste Ross-concert in ons land (Vorst Nationaal in 1997) was niet direct een succes. Ross is toen begonnen met het publiek te schofferen. “De laatste maal dat ik hier optrad, waren jullie kwaad omdat mijn concert niet lang genoeg duurde. Maar toen wilde mijn stem niet mee. Nu zing ik zo lang tot jullie me van het podium schreeuwen”, zei ze. Niemand wist waarover ze het had. Achteraf bleek dat Ross zich had vergist van land.

Intermittent fasting

In oktober dus krijgt Diana Ross de kans om het helemaal goed te maken met haar Belgische fans. Volgens haar dochter Rhonda (Ross heeft drie dochters en twee zonen), die de lopende Amerikaanse tournee managet, is Diana op haar 79ste in zeer goede conditie. “Komt door haar gedisciplineerde levensstijl, die ze ook haar team oplegt. Nooit party’s na een optreden en elke ochtend iedereen in de gym. Zelf doet mijn moeder aan intermittent fasting: ze drinkt alleen maar limoensap en water en eet enkel groentenpapjes.”

Diana Ross op 17 oktober in het Sportpaleis van Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag 16 juni, om 10 uur via greenhousetalent.com.