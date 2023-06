Jasper Philipsen slaat opnieuw toe en wint eerste rit Baloise Belgium Tour voor Fabio Jakobsen

Jasper Philipsen heeft de eerst rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nipt voor Fabio Jakobsen. Voor Philipsen is het al de overwinning op korte tijd, want zondag was de sprinter van Alpecin-Deceuninck nog de beste in Dwars door het Hageland.

Halfweg koers pleegde Mathieu van der Poel een serieuze coup. Samen met ploegmaats Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch trok de Nederlander de boel aan flarden. Later sloten nog zeven andere renners aan, waardoor we een kopgroep van tien renners kregen.

Met het trio van Alpecin-Deceuninck voorin gingen de alarmbellen af bij de andere sprintersploegen. Soudal Quick-Step (voor Jakobsen) en Lotto-Dstny (voor Ewan) maakten tempo in het peloton, dat er niet in slaagde de vluchters bij de lurven te vatten. Wel sprongen onder meer Jasper Stuyven, Rasmus Tiller, Jasper De Buyst en Casper Pedersen nog naar de leiders toe.

Door de aanwezigheid van De Buyst en Pedersen konden de Belgische sprintersploegen de benen stilhouden. Maar echt ver reden de leiders nooit weg. Hun voorsprong bedroeg maximaal een halve minuut en in volle finale kwam het peloton zelfs tot op 15 seconden. Door pech en ook omdat het verschrikkelijk hard ging haakten er voorin verschillende renners af. Jasper Stuyven zag zijn kansen op de zege zo in rook opgaan.

Nadat Mathieu van der Poel een zoveelste cartouche verschoot, gingen vier renners samen de laatste tien kilometer in: MVDP, Rasmus Tiller, Casper Pedersen en Jasper De Buyst. In de achtervolgende groep kon Jasper Philipsen ondertussen de benen stilhouden. Het uitgedunde peloton deed er vervolgens alles aan om Van der Poel en co. nog terug te halen.

Omdat er voorin niet goed werd samenwerkt, kwam alles met nog twee kilometer te gaan toch weer samen. Gianni Vermeersch probeerde het daarna nog even met een solo, maar uiteindelijk werd er met een uitgedund peloton toch gesprint voor de zege. Een indrukwekkende trein van Uno-X bracht Alexander Kristoff perfect, maar uiteindelijk was Jasper Philipsen de snelste. Fabio Jakobsen kwam een tikkeltje te kort.

Top tien:

1. Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck)

2. Fabio Jakobsen (Soudal - Quick-Step)

3. Timothy Dupont (Tarteletto - Isorex)

4. Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team)

5. David Martín (EOLO - Kometa Cycling Team)

6. Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck)

7. Joris Nieuwenhuis (Baloise - Trek Lions)

8. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen - Bingoal)

9. Oded Kogut (Israel - Premier Tech)

10. Tom Van Asbroeck (Israel - Premier Tech)

Philipsen: “Mathieu wou de lead-out nog doen”

“Of de coup van Mathieu het plan was? Het parcours leende er zich wel toe, want het was veel op en af”, sprak de Vlam van Ham in het flashinterview bij Sporza. “Het was wel leuk om iets proberen te forceren, zeker omdat Mathieu in vorm is. Het is leuk koersen zo.” Omdat Van der Poel in de kopgroep zat, moest Philipsen zelf de benen stilhouden. “Het was voor mij inderdaad afwachten.”

In de laatste kilometer kreeg Philipsen nog de hulp van niemand minder dan Van der Poel, die zelf pas gegrepen was na een hele wedstrijd in de kopgroep. “In de laatste rechte lijn deed Mathieu teken dat hij de lead-out wou doen. Ik riep of hij dat nog wel kon, maar hij antwoordde van wel.”

Uiteindelijk was Philipsen dus alweer de snelste van het pak. “De vorm zit goed. Ik heb een goeie stage achter de rug. Hopelijk piek ik pas in de zomer.”