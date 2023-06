China en Palestina gaan “strategisch partnerschap” aan

De Chinese president Xi Jinping en zijn Palestijnse ambtsgenoot Mahmoud Abbas zullen een strategisch partnerschap opstarten. Dat zijn de staatshoofden woensdag overeengekomen tijdens een ontmoeting in Peking, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat de samenwerking precies zal inhouden, is nog niet bekend. In de eerste plaats is er waarschijnlijk sprake van een nauwere diplomatieke band.

Xi heeft Abbas bij de ontmoeting nog eens benadrukt dat hij voorstander is dat Palestina een volwaardig lid wordt van de Verenigde Naties. China, dat ook goede betrekkingen onderhoudt met Israël, erkent Palestina als staat en is traditioneel voorstander van een tweestatenoplossing. “De fundamentele oplossing voor de Palestijnse kwestie ligt in de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat”, benadrukte Xi.

Het was Abbas’ eerste staatsbezoek aan China sinds 2017. Alvorens het bezoek had het ministerie al laten weten dat het bereid zou zijn om te bemiddelen tussen de Palestijnse en Israëlisch overheid. De vredesonderhandelingen liggen al stil sinds 2014. Eerder dit jaar hielp China bij de toenadering tussen Iran en Saoedi-Arabië. Op die manier wil het land zijn diplomatieke rol in het Midden-Oosten versterken.