PKK verbreekt staakt-het-vuren met Turkse leger

De PKK, die door Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie gezien wordt als een terroristische organisatie, had op 10 februari aangekondigd haar “operaties” in Turkije op te schorten “zolang de Turkse staat ons niet aanvalt”, vier dagen na de aardbeving die in het zuidoosten van het land aan meer dan 50.000 mensen het leven kostte. De gewapende groep hield zich ook aan de wapenstilstand tijdens de campagne voor de presidents- en parlementsverkiezingen in mei.

In een verklaring aan het pro-Koerdische persagentschap Firat wijt de PKK de beslissing aan “een nieuwe golf van aanvallen” door Turkse troepen. Het Turkse leger voert geregeld operaties uit tegen de PKK in Turkije en Irak, en richt zich ook op de Volksbeschermingseenheden YPG in Syrië, bondgenoten van de Verenigde Staten in de strijd tegen de jihadisten van Islamitische Staat, maar door Turkije beschuldigd van banden met de PKK.

Turkije heeft sinds zondag naar eigen zeggen enkele tientallen Koerdische strijders gedood in het noorden van Syrië.

Turkije beschuldigt de PKK en de YPG van het uitvoeren van de aanslag waarbij op 13 november vorig jaar zes mensen omkwamen en 81 anderen gewond raakten in het hart van Istanboel. Beide bewegingen ontkenden elke betrokkenheid.