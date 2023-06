Voel je je niet lekker maar heb je geen idee waarom? Ook deze vijf atypische klachten wijzen op hooikoorts

Allergieën zijn de meesten onder ons niet vreemd. De ene kan niet tegen pinda’s, de andere krijgt uitslag van bepaalde wasmiddelen en heel wat mensen lopen momenteel rond met een loopneus door het pollenseizoen. Volgens Sciensano heeft zo’n 10% van de Belgen last van een allergie voor boompollen en maar liefst 18% heeft een graspollenallergie. Hooikoorts is dus wijdverspreid, zoveel is duidelijk. Maar wat als ook jij er zonder het te weten last van hebt? Wij wijzen je graag op vijf atypische hooikoortssymptomen.