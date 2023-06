Negen op de tien huisartsten rekent patiënt nog alleen remgeld aan

Negen op de tien huisartsen in Limburg rekenen de patiënt nog alleen het remgeld aan. Daarmee scoort onze provincie beter dan het nationaal gemiddelde van acht op tien. Dat blijkt uit gegevens van het socialistische ziekenfonds Solidaris. In de praktijk komt het er op neer dat een doktersbezoek nog maar 4 euro kost. Dat is een goede zaak. Maar bij de huisartsen is het ook drukker, en dat terwijl er al een tekort aan huisdokters is en velen een patiëntenstop hebben ingevoerd.