Veldrijders kiezen massaal voor EK gravel nu seizoen later start: “We gaan proberen om ook Thibau aan de start te krijgen”

Door de annulering van de wedstrijden in Lokeren en Kruibeke en de verhuis van de wedstrijd in Beringen naar 8 oktober moeten de veldrijders hun programma aanpassen.

De start van het veldritseizoen wordt door omstandigheden met drie weken verlaat. En dat blijft niet zonder gevolgen. “We hebben sowieso besloten om onze veldritstage met een paar weken te verlaten”, aldus Mario De Clercq van Pauwels Sauzen - Bingoal. “Verder gaan we proberen om nog een aantal wegwedstrijden aan onze kalender toe te voegen.”

Voor nationaal en Europees kampioen Michael Vanthourenhout is de verlate start niet echt een probleem. “Voor mij verandert er niet echt veel”, klinkt het bij de kopman van Pauwels Sauzen - Bingoal. “Misschien ga ik zelfs nog iets langer op hoogtestage kunnen gaan. In die eerste crossen kan je al wel zien hoe ver je staat maar meer ook niet. Dat ik twee keer startgeld mis, daar had ik niets eens bij stilgestaan. Neen, een ramp is het niet. Maar ik hoop wel dat het bij een sabbatjaar blijft. Het zijn mooie crossen, Lokeren is een parcours waar ik mooie herinneringen aan overhoud.”

EK Gravel

Intussen lijken ook veel veldrijders geneigd om de start te nemen in het EK Gravel dat op 1 oktober plaatsvindt in Oud-Heverlee. “Gravel wordt almaar belangrijker”, weet ook Mario De Clercq. “Vooral Shimano is wat ons betreft vragende partij. Zij komen met een nieuwe ‘groep’ uit, speciaal ontwikkeld voor ‘gravelbikes’. Dus gaan wij zeker met een aantal renners aan de start staan.”

Iedereen kan zich inschrijven voor het EK gravel, aldus Christophe Impens namens organisator Golazo. “En we merken dat er wel wat animo is. De inschrijving is nog niet zo lang geleden geopend en toch zitten we al aan vijfhonderd inschrijvingen. Het parcours loopt deels over het parcours van het WK van volgend jaar. Dat start in Halle en finisht in Leuven.”

Ook Baloise Trek Lions stuurt met zekerheid een delegatie naar het EK. “Joris Nieuwenhuis staat al zeker aan de start, net als David Haverdings”, aldus Sven Nys. “Lars van der Haar twijfelt nog, Pim Ronhaar proberen we nog in te passen. En als het lukt, dan zouden we ook Thibau (Nys, red) aan de start proberen te krijgen. Hij start sowieso een week later in de veldrit in Beringen en trekt ook mee naar de WB-manche in Waterloo. Zijn veldritseizoen zal vergelijkbaar zijn met dat van vorig jaar. Ook nu zal het WK zijn laatste wedstrijd zijn.”

Nys heeft ook zijn zinnen gezet op het WK bij de U23 op de weg. “Dat is inderdaad de bedoeling”, aldus ‘papa’ Sven. “Maar dan moet hij eerst wel de selectie halen.”