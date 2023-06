Vluchters sneuvelen pas met finish in zicht, Dylan Groenewegen is de beste na groepssprint in Ronde van Slovenië

Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) heeft de eerste rit in de Ronde van Slovenië (2.Pro) op zijn naam geschreven. Na 189,5 km tussen Celje en Rogaska Slatina, met onderweg een klim van vierde categorie, was de Nederlander in een groepssprint sneller dan de Duitser Phil Bauhaus en de Italiaan Matteo Moschetti.