“We moeten in de toekomst rekening houden met meer hittegolven vroeger op het jaar”

“We gaan in de toekomst rekening moeten houden met meer hittegolven die ook vroeger op het jaar zullen voorkomen.” Dat zegt klimatoloog Niels Souverijns uit Zutendaal. Door de klimaatopwarming wordt de straalstroom minder beweeglijk, waardoor we langer in hetzelfde weerpatroon blijven. Zo zitten we vandaag al aan dag 7 van de eerste hittegolf van het jaar, die dus ook nog wel een tijdje kan blijven duren.