“Ik ben een lucky motherfucker”, zegt Mario Goossens (51) over het feit dat hij al een leven lang mag rocken. Dit weekend siert ‘s lands bekendste drummer de festivalaffiche van TW Classic samen met Bruce Springsteen, maar zonder de - in Vlaanderen - al even grote legende Lange Polle. “Of er een nieuwe vaste bassist komt? Monsieur Paul is onvervangbaar.”