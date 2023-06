Vergeet competitievoetbal, de nationale ploegen zijn aan zet: vijf interlands die u vanaf vanavond niet mag missen

Koeman wil scoren voor eigen volk

Een prijs pakken in eigen land: het lukte Oranje niet op het EK 2000, maar misschien nu dan in de Nations League. Nederland is host van de Final Four en speelt woensdagavond in Rotterdam zijn halve finale tegen Kroatië. De andere gegadigden zijn Spanje en Italië, maar… “Gezien de laatste jaren is Kroatië misschien wel de sterkste van de vier”, waarschuwde Ronald Koeman al. Van onderschatting mag sowieso al geen sprake zijn, want in zijn comebackwedstrijd in maart kreeg zijn ploeg al een pak rammel van Frankrijk (4-0). In elk geval leeft de Nations League wel bij onze noorderburen, meer dan in 2019, toen ze al eens in de finale stonden. “Nadat we toen van Portugal hadden verloren, kwam pas het besef dat we het qua beleving beter hadden moeten aanpakken”, aldus aanvoerder Virgil van Dijk. “We wisten toen nog niet hoe erg dat toernooi zou leven.”

Nederland - Kroatië: woensdag om 20.45 uur

Bondscoach Koeman (rechtsonder) en aanvoerder Van Dijk (centraal) willen een prijs pakken in eigen land. — © AFP

Rodri kijkt Inter-Italianen weer in de ogen

De tweede halve finale dan. Net als in de vorige editie, in 2021, staan Spanje en Italië tegenover elkaar. Toen won Spanje dankzij twee goals van Ferran Torres, benieuwd of Italië revanche kan pakken. Voor beide landen is het best een belangrijk duel. Ze hebben iets goed te maken, want La Roja lag na de 1/8ste finales al uit het WK en de Squadra deed geeneens mee. Ook in de vorige interlandperiode in maart liep het nog stroef. Luis de la Fuente, de nieuwe Spaanse bondscoach, ging in Schotland met 2-0 de boot in. Roberto Mancini, die mocht aanblijven omdat hij natuurlijk wel al een EK gewonnen heeft, ging met zijn team dan weer onderuit tegen Engeland. De inzet is dus hoog in De Grolsch Veste in Enschede, maar laat ons vooral genieten. Rodri gaat dat sowieso doen. De matchwinnaar uit de Champions League-finale kijkt immers opnieuw vier Italianen van Inter in de ogen.

Spanje - Italië: donderdag om 20.45 uur

Finale Nations League: zondag om 20.45 uur

Rodri maakte de winning goal in de Champions League-finale. — © REUTERS

Mbappé heeft Platini in het vizier

Spanning is altijd leuk, maar we zien natuurlijk ook graag veel goals. Da’s iets voor vrijdagavond, vermoeden we, als Engeland het in de EK-kwalificaties opneemt tegen Malta, en Frankrijk naar Gibraltar trekt. We pikken de Fransen eruit, omdat het toch weer de week is van Kylian Mbappé. De 24-jarige topspits heeft (nog eens) laten verstaan dat hij zijn verbintenis bij PSG, die volgend jaar afloopt, niet verlengt en dus is hij the talk of the town. Verhuist hij na jarenlange speculatie eindelijk naar Real Madrid of doet hij gewoon zijn contract uit? Het zal geen invloed hebben op zijn toekomst, maar het zou mooi zijn als hij te midden van de heisa nog eens uithaalt bij de nationale ploeg. Als hij tegen de voetbaldwerg die Gibraltar nog altijd is een hattrick maakt, komt hij alvast op gelijke hoogte met Michel Platini, die 41 keer raak trof voor Les Bleus.

Gibraltar - Frankrijk: vrijdagavond 20.45 uur

Een goedgemutste Mbappé op training bij Les Bleus. — © AFP

Blik op Haaland en eventueel Vetlesen

Vrijdag speelt Noorwegen al een must-win game met oog op het EK. Het moet de Schotten, die met 6 op 6 begonnen, in eigen huis kloppen of het wordt wellicht niks. En we willen toch allemaal dat Erling Haaland zich op een groot toernooi kan tonen, of niet? De topspits van Manchester City miste de laatste interlands en zal erop gebrand zijn om zijn land een handje te helpen. Met wat geluk zien de Club Brugge-fans ook hun nieuwe middenvelder aan het werk. Hugo Vetlesen (23) komt zo goed als zeker over van Bodo/Glimt, voor dik 7 miljoen euro, maar heeft eerst nog verplichtingen met de nationale ploeg. Voor het beloften-EK heeft hij net afgezegd, maar misschien komt hij bij de A-ploeg wel in actie. De concurrentie is echter niet min, want onder meer Arsenal-spelmaker Martin Odegaard hield hem tot nog toe uit de ploeg. Afwachten dus.

Noorwegen - Schotland: zaterdag om 18 uur

Hugo Vetlesen, weldra te bewonderen in Brugge. — © Jan-Erik Eriksen / Avalon

Roberto rekent weer op Ronaldo

4-0 tegen Liechtenstein en 0-6 bij Luxemburg. Akkoord: het waren geen geweldige tegenstanders, maar Roberto Martinez kon niet beter aan zijn job als Portugees bondscoach beginnen. Er was toch de nodige scepsis dat een Spanjaard de boel kwam overnemen, dus goed voor hem dat hij iedereen even stil kreeg. Met Bosnië-Herzegovina (zaterdag) en IJsland (dinsdag) wachten nu twee grotere tests. Martinez rekent uiteraard weer op Cristiano Ronaldo om de forcing te voeren. Ronaldo zal blij zijn dat hij de waanzinnige temperaturen uit Saoedi-Arabië even niet meer moet trotseren. 28 graden in Lissabon tegenover 42 graden in Riyad: wij zouden het ook wel weten. Er ligt trouwens iets moois voor hem in het verschiet. Als hij de komende twee interlands in actie komt, heeft hij tweehonderd (!) caps achter z’n naam. Hij is de eerste voetballer ooit die die kaap kan ronden.

Portugal - Bosnië-Herzegovina: zaterdag om 20.45 uur