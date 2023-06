Bij opgravingen aan het Kerkplein in Zonhoven is het voormalige dodenhuisje ontdekt. — © Toon Royackers

Zonhoven

Bij opgravingen aan het Kerkplein in Zonhoven is het voormalige dodenhuisje ontdekt. De gemeente gaat het plein zoals bekend herinrichten als park met een open Roosterbeek. Archeologen buigen zich daarom al enkele weken over de site.