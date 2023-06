Bus met 35 kinderen vat vuur op N16, alle inzittenden in veiligheid gebracht

Puurs-Sint-Amands

Op de N16 ter hoogte van Puurs-Sint-Amands is woensdagmiddag brand uitgebroken in een bus. Daarin zaten 35 kinderen, maar die zijn allemaal in veiligheid gebracht. Het incident veroorzaakt grote verkeersproblemen omdat de drukke baan richting Willebroek volledig afgesloten is.