Kaminski Group komt met ambitie naar KV Kortrijk: “Ons project omvat ook een visie voor de stad”

De Amerikaanse investeringsgroep Kaminski kwam vandaag langs bij KV Kortrijk. De groep kocht KVK over van Vincent Tan voor zo’n 15 miljoen euro, exclusief bonussen. “Wat we hier in Kortrijk moeten doen, is ons talent veiligstellen en de kwaliteit van de ploeg verhogen.”

In 2015 kocht de Maleisiër Vincent Tan, op dat moment al eigenaar van Cardiff City en FK Sarajevo, KV Kortrijk over voor een bedrag rond de 5 miljoen euro. Tan staat bekend als een investeerder en ondernemer. In zijn geboorteland nam hij de Maleisische afdeling van fastfoodketen McDonald’s over. Ook is hij in het bezit van het gokbedrijf Sports Toto en daarnaast richtte Tan de Berjaya Group op, een onderneming in Zuidoost-Azië die verschillende golfterreinen, vakantieoorden, casino’s en scholen bezit. Nu verkoopt hij de club voor zo’n 15 miljoen euro aan de Amerikaanse investeerder, exclusief bonussen. Een deal met Burnley kwam er nooit niet door.

Ken Choo, vertrekkend Managing Director van KV Kortrijk, sprak eerst de pers toe. “Ik wil Maciek Kaminski en zijn familie feliciteren. Ik heb het geluk dat ik de laatste zeven jaar samen met Vincent betrokken ben geweest bij deze club en ik wil mijn waardering uitspreken naar het personeel, onze supporters en onze sponsors. Ik weet zeker dat Maciek en zijn familie het goed zullen doen. Hij heeft een passie voor deze geweldige sport en we zijn allemaal benieuwd wat hij voor de club en haar gemeenschap kan betekenen.”

Moeilijke competitie

“Ik weet dat de Belgische competitie een moeilijke competitie is”, klonk het bij de mannen van Kaminski. “Dus wat we hier in Kortrijk moeten doen, is ons talent veiligstellen en de kwaliteit van de ploeg verhogen. Dat is het doel. We zijn enthousiast om hier te zijn. Onze visie als eigenaars is duidelijk: we willen de fans trots maken. Het is onze taak om als eigenaren het succes te bevorderen zodat de stad kan blijven bloeien. We staan nog maar aan het begin van dit avontuur. Dit project drukt niet alleen een visie uit voor Kortrijk. Het omvat een visie voor een stad, maar ook voor het hele Belgische voetbal en de diversiteit aan families die de stad vormen en omringen. Daarom hebben we er altijd naar gestreefd om op een intelligente manier te investeren.”

Joseph Akpala leidde de eerste training bij KV Kortrijk. — © VDB

Kaminski wie?

De Kaminski Group van Maciek Kaminski, een Amerikaan geboren in Polen, beheert fondsen en heeft een belangrijke stem in de beurs. Zijn onderneming is gevestigd in Minnesota en wil een Europees clubnetwerk uitrollen. Naast de overname van KVK vonden er al onderhandelingen plaats met Panetolikos, een Griekse eersteklasser, en vorig jaar werden ze gelinkt met een overname van het Engelse Everton. Ook zat de groep al eens rond de tafel met Atlético Madrid.