Nick Kyrgios verbleef in psychiatrisch ziekenhuis na zelfmoordgedachten: “Ik dronk alcohol en nam afstand van mijn familie”

Nick Kyrgios heeft zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis toen hij zelfmoordneigingen had tijdens het grandslamtoernooi van Wimbledon in 2019. Dat onthult de 28-jarige Australiër in de Netflix-docuserie “Break Point”.

“Ik dacht eraan om zelfmoord te plegen”, vertelt hij, volgens de krant The Australian. Het enfant terrible verloor toen in de tweede ronde op Wimbledon van Rafael Nadal en zei dat hij tijdens de wedstrijd een mouw om zijn rechterarm droeg om zijn littekens te bedekken. “Ik dronk alcohol, gebruikte drugs en nam afstand van mijn familie en vrienden. Ik verloor op Wimbledon en toen ik wakker werd, zat mijn vader huilend op mijn bed. Dat was het keerpunt. Toen zei ik tegen mezelf dat het zo niet verder kon. Daarna belandde ik op een psychiatrische afdeling in Londen om mijn problemen op te lossen”, vertelt hij verder.

In februari vorig jaar was de Australiër al openhartig over zijn negatieve gedachten in 2019. “Als je goed kijkt, zie je sporen van zelfverwonding op mijn rechterarm. Ik had zelfmoordgedachten en wilde niet buitenkomen, laat staan spelen voor miljoenen mensen”, schreef hij toen op zijn Instagram-account.

Daarna krabbelde Kyrgios weer recht en bereikte zelfs de finale op Wimbledon 2022, waar hij in vier sets verloor van Novak Djokovic. Dit seizoen gooide een knieblessure echter roet in het eten. De tennisser miste zowel de Australian Open als Roland Garros, waardoor hij weggezakt is naar de 25e plaats op de ATP-ranking.

Dinsdag verloor Kyrgios na acht maanden afwezigheid meteen bij zijn comeback. De Chinees Yibing Wu (ATP 64) troefde hem in twee sets af in de eerste ronde van het ATP 250-toernooi van Stuttgart.