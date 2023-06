Kindergemeenteraad Bocholt begraaft tijdcapsule tot… 2073. Maar wat zit erin?

Dinsdag heeft de kindergemeenteraad van Bocholt een tijdcapsule ingemetseld in de toegangstrap van het gemeentehuis. De tijdcapsule bevat voor onze tijd typische voorwerpen. “In 2073 heropenen we de tijdcapsule om te zien hoe onze wereld in een halve eeuw veranderde”.

© rdr

De omgevingswerken rond het gemeentehuis werden afgesloten met een bijzonder moment. Onder de toegangstrap in een holle ruimte plaatste de kindergemeenteraad een tijdcapsule. Het gat werd nadien dichtgemetseld. “Het is traditie een voorwerp of boodschap voor de toekomst achter te laten. De kindergemeenteraad plaatst de capsule en zal ze in 2073 heropenen om vast te stellen hoe hun wereld evolueerde en wat er van hun wensen is geworden”, opent burgemeester Stijn Van Baelen.

De voorwerpen in de tijdcapsule, een grote kunststofbuis, zijn onder meer één euro, een iPhone en een mondkapje. “Alle voorwerpen geven een beeld van deze tijd. We stopten er ook foto ’s van alle Bocholtse deelkernen en heel wat geschreven persoonlijke boodschappen en wensen voor de toekomst in”, klinkt het bij de kinderen. Onder meer de foto van de huidige kindergemeenteraad zit in de capsule. “Zo kunnen we ook zien hoe we zelf mee veranderden in 50 jaar”, lacht kinderschepen Dunya. De capsule werd vervolgens hermetisch afgesloten. De kindergemeenteraad kijkt al uit naar 2073. Kinderburgemeester Caro is dan 62 jaar. “Benieuwd of Bocholt dan nog een groene oase is? Een zorg waar we allemaal ons best voor moeten doen”, besluit de kinderburgemeester. (rdr)