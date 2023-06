In mei liet de vaste huisarts van Andrei Mihailuc (65) uit Turnhout weten dat hij vanaf 1 juni met pensioen gaat. Een maand en tientallen telefoontjes later zit Andrei, die herstellende is van prostaatkanker, in zak en as. “Vijftien artsen hebben me wandelen gestuurd, dit is toch te zot voor woorden? Moet ik misschien in hongerstaking gaan?”