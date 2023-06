Tuinaannemer haalt radicale ‘oplossing’ boven wanneer klant grasmatten niet wil betalen

Niet alleen bij ons, maar ook in de Verenigde Staten hebben ze te kampen met een hittegolf. Dan plaats je beter geen nieuwe grasmatten, maar omdat een klant dat per se wou deed de Amerikaanse Katelyn Greene het toch. Nadat het gras - zoals voorspeld- uitdroogde, weigerde de klant te betalen. In een Tiktok-video toont Greene hoe ze zo’n lastige situatie aanpakt.