Al 29 mensen kregen toegangsverbod tot Oost-Vlaamse recreatiedomeinen

In Oost-Vlaanderen hebben, sinds de invoering van zwarte lijsten begin deze maand, al 29 mensen een toegangsverbod gekregen tot een recreatiedomein. Dat blijkt uit cijfers die bevoegd gedeputeerde An Vervliet (N-VA) toelicht.

Vier provinciale recreatiedomeinen werken sinds 1 juni met een zwarte lijst waar bezoekers op terechtkomen die andere recreanten lastig vallen, zich ongepast gedragen of zich onrechtmatig toegang hebben verschaft. Ze kregen toegangsverboden van een week tot zes maand. In principe kunnen de toegangsverboden oplopen tot twee jaar. Oost-Vlaanderen is de enige provincie met een zwarte lijst voor amokmakers. Maar ook federaal wordt gesproken over een zwarte lijst die zou gelden voor alle recreatiedomeinen.

“Ik zou liever geen toegangsverbod uitreiken”, zegt Vervliet woensdag. “Je doet dat niet met veel plezier. Maar je moet duidelijk kunnen stellen: dit gedrag wensen we niet.” De provincie werkt met een zwarte lijst die gecontroleerd wordt op basis van de identiteitskaart. Bezoekers kopen een ticket van 3 euro of 6 euro voor niet-Oost-Vlamingen.

“In het verleden stonden we zwakker”, zegt Vervliet. “Ik ben blij dat we dit hebben.” Heel wat overtredingen worden licht bestraft. “Het merendeel van de mensen toont vaak berouw”, klinkt het nog. Elk toegangsverbod wordt door een domeinverantwoordelijke toegekend, bij zware inbreuken roept die er sowieso de politie bij.

Inklimmingen

In De Ster in Sint-Niklaas kregen twee mensen een toegangsverbod nadat ze een object naar dieren hadden gesmeten. Er zijn ook vier gevallen van inklimming vastgesteld, waarop een discussie is gevolgd. Die bezoekers kregen een toegangsverbod van een maand. Zeven inklimmers zijn geklist door de politie, die hen verder opvolgt.

In De Gavers in Geraardsbergen is een zwaar geval van agressie bestraft met een toegangsverbod van zes maand. Er zijn ook vier inklimmingen vastgesteld die ontaard zijn in een discussie. De bezoekers kregen een toegangsverbod van een maand. Een andere inklimming werd in verstandhouding afgewikkeld, daar bleef het beperkt tot een toegangsverbod van een week. Twee mensen probeerden met een vals identiteitsbewijs binnen te komen en kregen een toegangsverbod van een maand. Een gast had een vals toegangsticket, die kreeg een toegangsverbod van een week.

In Nieuwdonk in Berlare is één geval van inklimming en agressie vastgesteld, die kreeg een toegangsverbod van zes maand. Daarnaast werden ook dertien gevallen van inklimming vastgesteld, bestraft met een toegangsverbod van een week. In Puyenbroeck (Wachtebeke) is nog geen toegangsverbod uitgesproken.