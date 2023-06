Peltenaar veroordeeld tot 40 maanden cel voor gewelddadige afpersing en inbraak via hondenluik

Een 46-jarige Peltenaar is in Hasselt veroordeeld voor afpersing en een inbraak. Hij deelde klappen uit aan een man die uiteindelijk geld via zijn bankapp moest overschrijven. Ook waagde de veertiger zich aan een inbraak door zich via het hondenluik een veranda in Tessenderlo in te wurmen. Het komt hem op 40 maanden cel te staan.

De afpersing vond in de nacht van 24 op 25 januari 2022 plaats in Tessenderlo. De Peltenaar was samen met een 41-jarige Looienaar op een appartement van een vriend. Het slachtoffer tekende eveneens present nadat het gezelschap was teruggekeerd van cafébezoek. In de flat kwam het tot een discussie. De Peltenaar en de Looienaar bedreigden daarop het slachtoffer. Al snel kreeg de man slagen en moest hij zijn gsm afgeven. Het duo wou geld.

Op camerabeelden was te zien hoe ze met de pineut naar de bank gingen. Dat bleek zonder succes te zijn. Vervolgens moest de gedupeerde de code voor zijn bankapp geven. De beklaagde schreef vervolgens op het appartement via de gsm 432 euro over naar zijn eigen rekening. Voor de kompaan had de rechter 24 maanden cel met uitstel in petto. Wel moet hij zich laten begeleiden voor zijn schulden, een zinvolle dagbestedingen zoeken en een behandeling voor zijn verslaving volgen.

Onmiddellijke aanhouding

De Peltenaar is tot 40 maanden cel effectief en 1.200 euro boete veroordeeld. Daarin zit ook de straf voor een inbraakpoging op 24 oktober 2022 in Tessenderlo vervat. Na eerst een poort te forceren, wurmde de dader zich door het hondenluik richting de veranda. Het bleek een maat voor niets te zijn, want de man droop zonder buit af. Ook hier deden camerabeelden hem de das om. Bij de strafmaatbepaling hield de rechter ook rekening met het verleden van de dief/afperser. In 2018 kreeg hij in Turnhout al 36 maanden cel voor afpersing. De rechter heeft zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.