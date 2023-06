Kunstenaar Gaby Konings en vriend René restaureren onthoofde boottrekker in Kanne

Riemst

Wie vanuit Wallonië Kanne binnenrijdt, kan er niet naast kijken. Midden op de rotonde net voor de brug over het Albertkanaal staat het kleurrijke kunstwerk ‘De Boottrekker’, een werk van de Riemstse kunstenaar Gaby Konings (rechts op de foto). Vorig jaar was het voor de derde maal het slachtoffer van vandalen, de trekkende man werd nog maar eens onthoofd. “Het doet me pijn dat men op zo’n manier omgaat met de publieke eigendom, niet alleen omdat het een ontwerp van mezelf is maar vooral omdat het om verwerpelijk vandalisme gaat”, zucht de 92-jarige kunstenaar. Het beeld werd precies 13 jaar geleden in het kader van het project ‘Kunst in de straat’ aangekocht en geplaatst door het gemeentebestuur. “De Kannenaren wilden liever iets carnavalesk, maar uiteindelijk werd toch gekozen voor de boottrekker, een verdwenen beroep dat verwijst naar het vroegere primitieve transport op het kanaal”, weet de kunstenaar. Niet lang na de onthulling werd het een eerste keer ernstig beschadigd, iets dat zich herhaalde in 2015 en vorig jaar dus weer. “Omdat het oorspronkelijke beeld in donkergroene kleur weinig opviel, hebben we het nu kleurrijk geschilderd en overheersen de carnavalskleuren rood, geel en groen. Op die manier komt De Boottrekker’ uiteindelijk toch enigszins tegemoet aan de wens van de Kannenaren”, lacht Gaby’s helper René Nicolaes. (eva)