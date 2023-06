Domper van formaat voor Oranje en dartsfans: Michael van Gerwen moet (opnieuw) forfait geven voor World Cup

Geen Michael van Gerwen op de World Cup of Darts. De drievoudige wereldkampioen is niet voldoende hersteld van een operatie en geeft forfait.

Van Gerwen mist zo voor het tweede jaar op het rij het WK voor landenteams. Vorig jaar liet hij de World Cup ook al passeren vanwege een blessure. Net als toen neemt Dirk van Duijvenbode zijn plaats in naast Danny Noppert. In 2022 strandde Nederland in de halve finales.

“Michael onderging maandag een operatie aan zijn gebit en is nog niet voldoende hersteld”, klinkt het bij vertegenwoordiger TOTO Dart Kings. “Het is enorm teleurstellend dat ik er opnieuw niet bij ben”, sakkert Van Gerwen, in het verleden drievoudig winnaar van de World Cup aan de zijde van Raymond van Barneveld. “Vooral omdat ik me goed voelde over mijn vorm na het winnen van de Premier League en US Darts Masters. Ik wens Danny en Dirk veel succes dit weekend. Ik hoop dat ze Nederland een vijfde wereldtitel kunnen bezorgen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nederland zakt zo wel een plekje op de lijst met reekshoofden, van twee naar drie. Superfavoriet Wales met Gerwyn Price en Jonny Clayton maakt de omgekeerde beweging. Oranje komt pas in de tweede ronde aan de bak, samen met ook nog Engeland (1) en Schotland (4).

België met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts is het vijfde reekshoofd en start donderdag al in de groepsfase. De Belgen werden ingedeeld bij Finland en China.