Wereldwinkel Pelt viert 40-jarig bestaan met wereldse quiz in Valkenhof

Pelt

De wereldse quiz die Wereldwinkel Pelt in samenwerking met het Rode Kruis Opvangcentrum Valkenhof organiseerde trok tien teams van 6 tot 8 personen aan. Allemaal gemixte teams waarbij ook bewoners van Valkenhof meespeelden. Wereldwinkel Pelt organiseerde deze activiteit in kader van het 40-jarig bestaan. De vragen over de wereld, de wereldwinkel en het Rode Kruis-centrum Valkenhof waren een coproductie van Raoul Gil (Wereldwinkel) en Joris Calsius (centrummanager Valkenhof). De oud-wereldwinkeliers werden winnaar voor Smarties en Nochh. Raoul Gil: “Wie won is bijzaak We blikken terug op een geslaagde integratieavond en daar was het vooral om te doen.” (path)