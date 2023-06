Mathieu van der Poel: “Ik en Philipsen komen goed overeen, er zijn genoeg kansen in de Tour om eerlijk onder elkaar te verdelen”

Mathieu van der Poel is dé topfavoriet voor deze Baloise Belgium Tour. In tegenstelling tot onder meer Wout van Aert en Remco Evenepoel verkoos hij de Belgische rittenkoers boven de Ronde van Zwitserland. “Omdat het in Zwitserland nog meer bergop ging dan de voorbije jaren. Ik had al veel bergop gereden de voorbije maanden, dan ben ik liever in België om nog eens voor de winst te koersen”, vertelde hij woensdag voor de start in Scherpenheuvel.

LEES MEER. Volg hier live de eerste rit van de Baloise Belgium Tour van start tot finish.

Van der Poel is ondertussen een week terug van zijn hoogtestage. Voelt hij zich al sterker dan in Dwars door het Hageland afgelopen zaterdag, waar hij dertiende werd na pech. “Die eerste koers is na een hoogtestage is altijd lastig, zeker in die warmte. Ik heb sowieso altijd even nodig om mijn top te bereiken, dat zag je ook in de Tirreno eerder dit jaar. Ik ben hier vooral om koersritme op te doen aan de zijde van Jasper Philipsen. We zijn al goed op elkaar ingespeeld, maar het zou leuk zijn om onze sprinttrein hier al eens te testen. Al hoeft dat niet per sé om met vertrouwen naar de Tour de France te gaan.”

In die Tour zal het voor Alpecin-Deceuninck vaak afwegen worden welke kaart getrokken wordt: die van Van der Poel of van Philipsen. “Ik en Jasper kunnen goed genoeg kunnen communiceren om te bekijken wie zich op een bepaalde dag de beste voelt. Japsper heeft al aangegeven om voor het groen te gaan en ik wil hem daar ook bij helpen. We komen goed overeen en er zijn genoeg kansen om eerlijk te verdelen.”