Sam De Bruyn over Qmusic: “Het liep niet zoals ze mij beloofd hadden”

In de podcast ‘Achter de schermen’ heeft Sam De Bruyn een boekje opengedaan over zijn tijd bij radiozender Qmusic. Hij doet er het verhaal over zijn ‘transfer’ naar Qmusic. Die liep niet altijd van een leien dakje doet De Bruyn uitschijnen: “Na een jaar werd het terug een plat commerciële zender, maar daarvoor was ik niet gekomen.”