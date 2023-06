Dutmala speelt al 25 jaar accordeon

Pelt

Accordeonclub Dutmala bestaat 25 jaar en vierde dat met een jubileumfestival in Den Drossaerd. Voorzitter Cindy Franssen is samen met An Caymax en Karen Vlassak al vanaf het begin actief in de club. Na een aperitiefconcert kwamen in Den Drossaerd ook gastorkesten uit Boom, Tilburg en Diepenbeek op het podium. Het Ekselse slagwerkensemble Percussion Feeling sloot af. Cindy Franssen: ”Dutmala telt 20 muzikanten, allemaal liefhebbers van diverse stijlen accordeonmuziek die op de eerste plaats gezelligheid zoeken en muzikaal plezier maken. De leden zijn niet meer zo piepjong en komen uit alle hoeken van de provincie. Wij repeteren al 25 jaar in een knusse bijbouw tegenover de Leyssensmolen in de Hoevenstraat. Nieuwe leden zijn altijd welkom.” (path)