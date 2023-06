De musical die je gezien moet hebben: Les Misérables keert na 25 jaar terug naar België

Musicalfans hebben 15 oktober vast al aangestipt in de agenda, want dan keert de wereldwijd bejubelde musical Les Misérables over vriendschap, vrijheid en liefde terug naar ons land.

Het verhaal

Les Misérables speelt zich af in het Frankrijk van de negentiende eeuw, in een tijd van onrust, armoede en revolutie. Het aangrijpende verhaal is gebaseerd op de gelijknamige roman van Victor Hugo, een tijdloze klassieker. De Britse producent Cameron Mackintosh werkte samen met Studio 100 om deze internationale musical in al zijn glorie aan het Vlaamse publiek te tonen.

Na een kleine diefstal vliegt Jean Valjean 19 jaar in de gevangenis. Wanneer hij vrijkomt neemt hij een nieuwe identiteit aan om te ontsnappen aan de voorwaarden waar hij de rest van z’n leven aan moet voldoen, waarna politie-inspecteur Javert een klopjacht opent op Valjean. Lukt het Jean om zijn verleden achter zich te laten en uit de handen te blijven van de doortastende Javert?

De cast

Tijdens maandenlange audities werd een veelbelovende cast van musicalsterren geselecteerd, met naast Nederlandse topnamen ook Ianthe Tavernier als Eponine en Nordin De Moor als inspecteur Javert. Goele De Raedt en Jonas Van Geel vormen het herbergierskoppel Thénardier, die ook niet zuiver op de graat blijken. Samen met vele anderen en een fantastisch ensemble zullen ze deze legendarische productie tot leven brengen in de Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole Gent. Deze musical der musicals wil je niet missen!

