Tweedehandswinkeltje voor goede doel verhuist naar TIO-gebouw

Pelt

In de leegstaande TIO-gebouwen heeft een opmerkelijk winkeltje van tweedehandsspullen een voorlopig onderdak gekregen. De Tweedekanswinkel, waarmee een groepje vrijwilligers verschillende goede doelen steunt, moest verhuizen op de vorige locatie in Neerpelt. “Daar zaten we gedurende een jaar in de Dommelgallerij, maar de gemeente besliste om dit pand af te breken”, vertelt initiatiefneemster Philo Vanherk. “Ondertussen kwam ook de TIO-campus leeg te staan en dacht een werkgroep na over een voorlopige invulling. We kregen toen het aanbod om hier deel van uit te maken. Die kans lieten we niet liggen. Het was even zoeken naar een gepaste ruimte binnen dit grote complex, maar nu hebben we onze intrek kunnen nemen in een voormalige magazijnruimte.”

Wie spullen koopt steunt onder andere het CREDOhuis Pelt, een opvangplaats voor thuisloze jongeren, en initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen” Wie een kijkje wil nemen kan de winkel via de speelplaats aan de Dorpsstraat bereiken van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur. (gvb)