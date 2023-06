Iwein Segers over ‘Expeditie Robinson’: “Ik werd er uitgespeeld door de redactie”

Voor sommigen is het misschien oud nieuws, voor anderen ligt de passage van Iwein Segers in ‘Expeditie Robinson’ nog vers in het geheugen. De acteur en komiek was al jarenlang een fan van het programma toen hij besloot mee te doen in 2010. In een nieuwe aflevering van ‘Achter de schermen’ blikt hij terug op zijn avontuur. Zijn tijd als Robinson verliep echter niet helemaal zoals hij had gepland.