Ondanks code oranje: onbekenden stoken vuurtje in bosgebied in Opoeteren

Hoewel het door de droogte op dit moment verboden is om een vuur te maken in bos- en natuurgebied, is dat woensdag toch gebeurd in de buurt van de Driepaalweg in Opoeteren. Er zal extra worden gepatrouilleerd in de omgeving.

Sinds vorige week donderdag geldt de code oranje in de Limburgse natuur- en bosgebieden. Door het groot risico op brandgevaar is het verboden om er te roken. Natuurbeheerders en de brandweer zijn zeer waakzaam, en kinderen mogen niet zonder toezicht op het terrein. Bovendien is het verboden om vuur te maken in natuurgebied.

Maar woensdag merkte de politie Maasland dat er ondanks dat verbod toch een vuurtje was gestookt op een bospad in de buurt van de Driepaalweg in Opoeteren. Er zal daarom extra gepatrouilleerd worden rond de terreinen van SSD Opoeteren en de Houw. Wie betrapt wordt, riskeert een boete.