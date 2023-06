Na Arthur Vermeeren moet ook Roméo Lavia geblesseerd afhaken voor EK U21, Loïs Openda gaat wél mee

De nationale beloften trekken zonder hun twee goudhaantjes op het middenveld naar het EK U21. Na Arthur Vermeeren (Antwerp) is ook Roméo Lavia (Southampton) met een blessure uitgevallen. Loïs Openda zit wel in de definitieve selectie, net zoals Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman en Aster Vranckx. Johan Bakayoko sluit niet meer aan na de interlands met de Rode Duivels.

De jonge Duivels leken te baden in de weelde centraal op het middenveld, met toptalenten Arthur Vermeeren en Roméo Lavia. Helaas, na Vermeeren is nu ook Lavia uitgevallen. Mathijssen beschikt wel nog over Mandela Keita (Antwerp/OH Leuven), Nicolas Raskin (Rangers), Eliot Matazo (Monaco), Aster Vranckx (AC Milan) én Arne Engels (Augsburg) voor die positie.

Van de huidige selectie van de Rode Duivels zullen Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman, Loïs Openda en Aster Vranckx de komende dagen nog aansluiten. Zij werden geselecteerd voor de kwalificatie-interlands tegen Oostenrijk (17 juni) en Estland (20 juni), al is nog niet zeker of zij ook voor die tweede match in aanmerking komen. Eén dag later begint de nationale U21 immers al aan het EK met een wedstrijd tegen de U21 van Nederland.

De beslissing wanneer Al-Dakhil, Deman, Openda en Vranckx doorreizen zal door de A-ploeg genomen worden. Johan Bakayoko, die aanvankelijk deel uitmaakte van de selectie van de U21 maar door bondscoach Tedesco nog werd opgeroepen als vervanger bij de Rode Duivels, haakt af: hij ziet de combinatie niet zitten.

Vooral de naam van Openda in de beloftenselectie is opvallend. Hij is all time topschutter van de nationale beloften en viel afgelopen seizoen op met 21 goals voor de Franse nummer twee Lens. De voorbije weken werd hij al gesolliciteerd bij RB Leipzig.

Met Charles De Ketelaere en Zeno Debast zijn ook twee namen opgeroepen die eerder al ervaring opdeden bij de nationale ploeg. Augsburg-middenvelder Arne Engels werd in laatste instantie nog toegevoegd aan de selectie als extra middenvelder.

De volledige selectie die meegaat naar het EK U21:

Al-Dakhil, Balikwisha, De Cuyper, De Ketelaere, De Winter, Debast, Delanghe, Deman, Descotte, Engels, Keita, Lammens, Matazo, Openda, Patris, Pletinckx, Ramazani, Raskin, Siquet, Van der Brempt, Vandevoordt, Vertessen, Vranckx.